Eine Million Euro Lotto-Geld für gemeinnützige Projekte in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Lotto-Gelder für einen guten Zweck: Knapp zwei Dutzend Projekte in Sachsen-Anhalt profitieren jetzt von Fördermitteln der Lotto-Toto GmbH des Landes.

Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen etwa 40 Cent gemeinnützigen Vorhaben zugute. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Aufsichtsrat habe auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr 982.000 Euro für 22 gemeinnützige Vorhaben bewilligt, teilte die Gesellschaft mit.

Knapp die Hälfte des Geldes geht an den Sport, etwa für die Durchführung von Trainingslagern und Wettkämpfen im kommenden Jahr sowie für die Anschaffung neuer Sportgeräte.

Mit insgesamt 172.000 Euro werden drei soziale Projekte begleitet.

Dazu zählen die Stiftung Familie in Not, die unverschuldet in finanzielle Not geratenen Alleinerziehenden, werdenden Müttern oder jungen Familien beispielsweise bei der Anschaffung von Haushaltsgeräten oder einer Erstausstattung für Babys hilft.

Zudem wird das Familienbildungs- und -Begegnungsprogramm ELAN des DRK-Landesverbandes erneut gefördert.