Eurojackpot geknackt: 54 Millionen gehen nach NRW!

Münster - Da hat jemand in Nordrhein-Westfalen verdammt viel Glück gehabt! Ein Lottospieler oder vielleicht eine Spielgemeinschaft hat beim Eurojackpot den ganz großen Wurf gelandet und unglaubliche 54.286.720,10 Euro abgesahnt.

Der Eurojackpot wurde am Freitagabend in Nordrhein-Westfalen mit satten 54.286.720,10 Euro geknackt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Westlotto bestätigte am Freitagabend den Mega-Gewinn.

Die magischen Zahlen: 13, 19, 22, 35 und 40, dazu die Eurozahlen 2 und 8. Wer diese Kombination auf seinem Schein hatte, darf sich jetzt über ein echtes Luxusleben freuen.

Zur Einordnung: Die Chance, den Eurojackpot zu knacken, liegt bei 1 zu 140 Millionen.