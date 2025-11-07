Eurojackpot geknackt: 54 Millionen gehen nach NRW!
Münster - Da hat jemand in Nordrhein-Westfalen verdammt viel Glück gehabt! Ein Lottospieler oder vielleicht eine Spielgemeinschaft hat beim Eurojackpot den ganz großen Wurf gelandet und unglaubliche 54.286.720,10 Euro abgesahnt.
Westlotto bestätigte am Freitagabend den Mega-Gewinn.
Die magischen Zahlen: 13, 19, 22, 35 und 40, dazu die Eurozahlen 2 und 8. Wer diese Kombination auf seinem Schein hatte, darf sich jetzt über ein echtes Luxusleben freuen.
Zur Einordnung: Die Chance, den Eurojackpot zu knacken, liegt bei 1 zu 140 Millionen.
Insgesamt nehmen 19 Länder am Eurojackpot teil. Wer der oder die glückliche oder sogar die glücklichen sind, ist noch unklar. Sicher ist nur: Das Konto dürfte jetzt ziemlich glänzen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa