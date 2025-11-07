Eurojackpot geknackt: 54 Millionen gehen nach NRW!

Der Eurojackpot wurde am Freitagabend in Nordrhein-Westfalen mit satten 54.286.720,10 Euro geknackt.

Von Alina Eultgem

Münster - Da hat jemand in Nordrhein-Westfalen verdammt viel Glück gehabt! Ein Lottospieler oder vielleicht eine Spielgemeinschaft hat beim Eurojackpot den ganz großen Wurf gelandet und unglaubliche 54.286.720,10 Euro abgesahnt.

Der Eurojackpot wurde am Freitagabend in Nordrhein-Westfalen mit satten 54.286.720,10 Euro geknackt. (Symbolbild)
Der Eurojackpot wurde am Freitagabend in Nordrhein-Westfalen mit satten 54.286.720,10 Euro geknackt. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Westlotto bestätigte am Freitagabend den Mega-Gewinn.

Die magischen Zahlen: 13, 19, 22, 35 und 40, dazu die Eurozahlen 2 und 8. Wer diese Kombination auf seinem Schein hatte, darf sich jetzt über ein echtes Luxusleben freuen.

Zur Einordnung: Die Chance, den Eurojackpot zu knacken, liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Insgesamt nehmen 19 Länder am Eurojackpot teil. Wer der oder die glückliche oder sogar die glücklichen sind, ist noch unklar. Sicher ist nur: Das Konto dürfte jetzt ziemlich glänzen.

