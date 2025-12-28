Glückspilze im Ländle: So viele Menschen wurden 2025 Lotto-Millionäre

Stuttgart - Mehrmals pro Woche haben Lotto -Spieler die Chance auf den großen Gewinn - im Mai räumte dabei einer den höchsten je im Südwesten erzielten Betrag ab.

Bei Lotto Baden-Württemberg werden nach eigenen Angaben pro Woche rund 2,2 Millionen Spielaufträge verarbeitet. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

31 Menschen aus dem Südwesten hatten in diesem Jahr besonders viel Glück und wurden Lotto-Millionäre, wie eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg mitteilte (Stand: 27. Dezember). Hinzu kommen an Silvester weitere zwölf Millionen-Gewinne.

Mit 120 Millionen Euro erzielte ein Mann aus dem Hohenlohekreis zudem im Mai den höchsten jemals erzielten Gewinn bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg - komplett steuerfrei.

Er hatte bei der Eurojackpot-Ziehung die Gewinnzahlen 1, 5, 27, 36 und 43 sowie die Eurozahlen 5 und 9 richtig angekreuzt und online abgegeben, wie die Sprecherin sagte. Damit löste er den bisherigen Spitzenreiter ab, einen Mann aus dem Schwarzwald, der 2016 die damalige Höchstsumme im Eurojackpot von 90 Millionen Euro gewonnen hatte.

Erst an Heiligabend knackte eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg den Jackpot beim Lotterieklassiker 6aus49 - und gewann fast 38 Millionen Euro. Mit einem für mehrere Wochen gültigen Spielschein hatte sie auf die Zahlen 7, 8, 25, 32, 37 und 39 gesetzt.

Die Superzahl lautete 8. Mehr Geld wurde in dieser Spielvariante in Baden-Württemberg nur einmal gewonnen: Im Oktober 2020 erzielte ein Tipp aus dem Zollernalbkreis mehr als 42,5 Millionen Euro.