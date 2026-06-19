Mega-Summe wartet noch immer auf Besitzer: Wo ist Dresdner Lotto-Millionär?

Dresden - Millionär gesucht! Noch immer wartet ein Mega-Gewinn aus Dresden auf seine Anmeldung.

Ein Mega-Eurojackpot-Gewinn aus Dresden ist bislang nicht beansprucht worden. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Wie Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke mitteilte, hatte der Glückspilz mit seinen Tipps für den Eurojackpot insgesamt 4.042.351 Euro abgeräumt.

Dabei war die Teilnahme denkbar knapp: Der Spielschein mit zehn Feldern sei am 26. Mai erst kurz vor Annahmeschluss abgegeben worden und habe auch lediglich für eine Ziehung gegolten.

Nun bleibt die Frage, wem der ermittelte Gewinn gehört. Da anonym ohne Kundenkarte gespielt wurde, ist keine Benachrichtigung möglich.

"Vielleicht liegt der Spielschein noch ungeprüft zu Hause, während der neue Millionär oder die neue Millionärin noch ganz entspannt den Alltag genießt", rätselt Waschke.