Zweimal Lotto-Glück in Sachsen: Last-Minute-Spieler sichern sich Millionengewinn

Zwickau/Dresden - Sachsen ist um zwei Lottomillionäre reicher: Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag gewannen ein Spieler aus dem Landkreis Zwickau und einer aus Dresden .

Noch am Dienstag, dem Ziehungstag, spielten zwei Sachsen Eurojackpot und konnten sich noch Millionengewinne sichern. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Die beiden Glückspilze können sich über jeweils etwas mehr als vier Millionen Euro freuen. Beide Spieler sicherten sich ihre Tippscheine mehr oder weniger "last minute". Wie Sachsenlotto mitteilte, spielte der Gewinner aus dem Landkreis Zwickau gegen Mittag am Ziehungstag. Der zweite Siegerschein wurde sogar noch später abgegeben.

"Der Dresdner Millionengewinn wurde noch am Dienstag kurz vor Annahmeschluss gespielt. Der Spielschein umfasste zehn Tippfelder und war ausschließlich für diese eine Ziehung gültig", so eine Lotto-Sprecherin.

Auch der Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH Frank Schwarz freut sich: "Ein Abend, zwei Millionenmomente für Sachsen: Dass gleich zweimal in einer Ziehung jeweils mehr als 4 Millionen Euro gewonnen werden, ist für Sachsenlotto ein außergewöhnliches Ereignis. Wir gratulieren herzlich und hoffen, dass die Gewinner ihre Spielscheine schnell prüfen und sich bei uns melden."

Mit den beiden Eurojackpot-Gewinnen hat Sachsen in diesem Jahr nun schon vier Lotto-Millionäre. Den ersten Gewinn erspielte ein Erzgebirger. Er erhielt bei einem Gewinn bei 6aus49 rund 1,1 Millionen Euro. Mitte Mai gingen 1,65 Millionen Euro an einen Eurojackpot-Spieler aus Dresden.