Glückssträhne für Lottospieler: Sachse gewinnt 100.000 Euro

Mittelsachsen - Schon wieder ist ein Sachse im Lottoglück! Ein Spieler aus dem Landkreis Mittelsachsen hat bei der Mittwochsziehung am 2. August 100.000 Euro gewonnen.

Ein Lottospieler aus Mittelsachsen hat am Mittwoch 100.000 Euro bei der Lotterie SUPER 6 gewonnen. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Der Glückspilz sicherte sich damit den Höchstgewinn der Lotterie SUPER 6. Das Geld wird dem Spieler direkt aufs Konto überwiesen, da er seinen Lottoschein zusammen mit seiner Sachsenlotto-Kundenkarte abgegeben hat. Damit nutzt er laut Sachsenlotto den Service der bequemen Geldüberweisung und muss sich selbst nicht noch einmal melden, um das Geld zu bekommen.

Übrigens, die Chancen die komplette Gewinnzahl bei SUPER 6 korrekt zu haben, liegen bei rund 1:1 Million. Je mehr Ziffern in der richtigen Reihenfolge übereinstimmen, umso höher ist der Gewinn. Die Gewinnspanne reicht von 2,50 Euro bis 100.000 Euro.

Die sächsischen Lottospieler scheinen derzeit eine Glückssträhne zu haben. Neben dem 100.000-Euro-Gewinn können sich noch zwei Spieler über mehr als 14.000 Euro freuen. Sie hatten "5 Richtige plus Superzahl". Einer der Gewinner kommt aus dem Landkreis Görlitz. Er hatte über sachsenlotto.de gespielt. Auch er bekommt das Geld direkt aufs Konto.

"Der zweite Gewinner hat seinen Spielschein in einer Annahmestelle in Chemnitz abgegeben. Für ihn gilt es, den Gewinn selber anzumelden, da er ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt hat", so eine Unternehmenssprecherin.