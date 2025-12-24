Glücksträhne lässt nach: Weniger Lotto-Millionen-Gewinne in Sachsen als 2024

Leipzig - Im Jahr 2025 haben in Sachsen weniger Glückspilze einen Millionen-Gewinn im Lotto erzielt als im Vorjahr. Bisher konnten sich nach Angaben der sächsischen Lotto-Gesellschaft fünf Tipper und Tipperinnen über eine siebenstellige Summe freuen. 2024 waren im Freistaat zwölf Lotto-Millionäre gezählt worden.

Viele Menschen in Sachsen träumen davon den Jackpot zu knacken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Von den fünf Großgewinnern in diesem Jahr kamen zwei aus der Landeshauptstadt Dresden, zwei aus Leipzig und einer aus Nordsachsen.

Einer der Dresdner Glückspilze gewann im Mai mit sechs Richtigen im klassischen Zahlenlotto "6 aus 49" gut 3,2 Millionen Euro.

Mitte März knackte eine Dresdnerin den Jackpot in der Zusatzlotterie "Spiel 77" und konnte sich über knapp 1,6 Millionen Euro freuen.

Der bislang höchste Gewinn des Jahres ging im Februar nach Leipzig. Ein Lottospieler knackte den Jackpot und gewann 9,5 Millionen Euro.

In derselben Ziehung war auch ein Tipper aus Nordsachsen erfolgreich. Er konnte sich mit seinen sechs Richtigen im zweithöchsten Gewinnrang über 2,2 Millionen Euro freuen.