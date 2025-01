Großes Lotto-Glück in Chemnitz: Spieler hat sechs Richtige!

Chemnitz - In Chemnitz gibt es einen neuen Lottogewinner! Bei der Ziehung am Mittwoch gewann er 271.345,70 Euro.

Ein Lottospieler aus Chemnitz hat bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch einen Gewinn in der zweiten Gewinnklasse erzielt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Glückspilz hatte bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 sechs Richtige mit den Zahlen 7-16-25-35-41-48 auf seinem Spielschein. Es fehlte nur noch die Superzahl zum Jackpot.

Dieser Treffer gelang bundesweit in der Gewinnklasse 2 insgesamt fünfmal.

"Der Lottoschein, der gestern zum Lotto-Sechser führte, wurde am Samstag in der Mittagszeit für zwei Ziehungen in einer Annahmestelle in Chemnitz gespielt - ohne Kundenkarte und damit anonym für Sachsenlotto. Ob es eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner gibt, wird sich bei der Gewinnanmeldung zeigen", teilte Sachsenlotto mit.

Der Lotto-Jackpot wächst aktuell weiter, am Mittwoch wurde kein Treffer in der ersten Gewinnklasse gelandet. Am Samstag warten dann rund 23 Millionen Euro auf einen glücklichen Gewinner.