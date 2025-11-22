Jackpot geknackt: Gleich zwei neue Multimillionäre im Südwesten!

Stuttgart - Gleich zwei neue Multimillionäre in Baden-Württemberg : Bei der Eurojackpot-Ziehung haben zwei Glückspilze aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Ortenaukreis den Jackpot geknackt.

Über Nacht wurden zwei Menschen im Südwesten zu Millionären. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Sie erhalten jeweils mehr als 6,7 Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte.

Die Gewinner hatten beide die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie die beiden Eurozahlen auf ihrem Spielschein.

Wer sie sind, ist bislang unbekannt – entscheidend ist jetzt die gültige Spielquittung.