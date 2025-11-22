Jackpot geknackt: Gleich zwei neue Multimillionäre im Südwesten!

Mit sechs Richtigen knacken gleich zwei Glückspilze aus dem Südwesten den Eurojackpot. Wer sind die Tipper?

Von Jana Renkert

Stuttgart - Gleich zwei neue Multimillionäre in Baden-Württemberg: Bei der Eurojackpot-Ziehung haben zwei Glückspilze aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Ortenaukreis den Jackpot geknackt.

Über Nacht wurden zwei Menschen im Südwesten zu Millionären. (Symbolfoto)
Über Nacht wurden zwei Menschen im Südwesten zu Millionären. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Sie erhalten jeweils mehr als 6,7 Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte.

Die Gewinner hatten beide die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie die beiden Eurozahlen auf ihrem Spielschein.

Wer sie sind, ist bislang unbekannt – entscheidend ist jetzt die gültige Spielquittung.

23 Millionengewinne im Südwesten

In diesem Jahr hat Lotto Baden-Württemberg bereits 23 Millionengewinne verzeichnet. Besonders auffällig: Spieler aus dem Rhein-Neckar-Kreis haben zuletzt offenbar extra viel Glück.

Denn auch letzte Woche durfte sich dort ein Eurojackpot-Spieler über einen Millionengewinn freuen.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr zum Thema Lotto: