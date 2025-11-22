Jackpot geknackt: Gleich zwei neue Multimillionäre im Südwesten!
Von Jana Renkert
Stuttgart - Gleich zwei neue Multimillionäre in Baden-Württemberg: Bei der Eurojackpot-Ziehung haben zwei Glückspilze aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Ortenaukreis den Jackpot geknackt.
Sie erhalten jeweils mehr als 6,7 Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte.
Die Gewinner hatten beide die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie die beiden Eurozahlen auf ihrem Spielschein.
Wer sie sind, ist bislang unbekannt – entscheidend ist jetzt die gültige Spielquittung.
23 Millionengewinne im Südwesten
In diesem Jahr hat Lotto Baden-Württemberg bereits 23 Millionengewinne verzeichnet. Besonders auffällig: Spieler aus dem Rhein-Neckar-Kreis haben zuletzt offenbar extra viel Glück.
Denn auch letzte Woche durfte sich dort ein Eurojackpot-Spieler über einen Millionengewinn freuen.
