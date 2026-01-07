Lotto-Gewinn nicht abgeholt: Was passiert nun mit der Million?

München - Ein nicht abgeholter Lotto-Millionengewinn in Bayern ist nach mehr als drei Jahren verfallen.

Damit Gewinne nicht verfallen, sollten Spielteilnehmern ihre Quittungen sorgfältig überprüfen. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Bis zum Jahresende 2025 habe sich die Gewinnerin oder der Gewinner der Zusatzlotterie Spiel 77 nicht gemeldet, teilte eine Sprecherin von Lotto Bayern mit. Damit verfalle der Gewinn von exakt 1.077.777 Euro aus der Ziehung vom 6. August 2022.

Zuletzt hatte Lotto Bayern auch mit Plakaten nach der Person aus dem Großraum München gesucht, der der Millionengewinn zusteht - ohne Erfolg.

In zwei weiteren Fällen haben die Lotto-Gewinner aus Bayern noch bis Ende 2028 Zeit, ihr Geld abzuholen. In einem Fall geht es um knapp 18 Millionen Euro, im anderen Fall um fast 7 Millionen Euro.

Der nicht abgeholte Millionengewinn fließt laut Lotto Bayern nun in einen Fonds für Sonderauslosungen der Zusatzlotterie Spiel 77. Dadurch komme das Geld "allen Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern zugute", sagte die Sprecherin von Lotto Bayern. Solche bundesweiten Sonderauslosungen finden regelmäßig statt - und bieten allen Spielaufträgen ohne Mehrkosten in einem bestimmten Zeitraum die Chance auf Zusatzgewinne.