Millionen-Gewinn im Lotto inklusive Wermutstropfen geht nach Bayern!

Eine Lottospielerin oder ein Lottospieler ist jetzt reich. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Stolze 1.873.735,40 Euro lautet die Gewinnsumme.

Wie die Lottozentrale Bayerns am heutigen Montag in München offiziell mitteilte, hatte die bislang noch unbekannte Gewinnerin oder der Gewinner sechs Richtige angekreuzt und dadurch den Jackpot in der zweiten Gewinnklasse dementsprechend geknackt.

Für die erste Gewinnklasse hätte noch die richtige Superzahl gefehlt. Ärgerlich, aber nicht zu ändern.