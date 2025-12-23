Lotto-Glücksjahr: Sechs neue Millionäre in Sachsen-Anhalt

Magdeburg – In diesem Jahr sind in Sachsen-Anhalt sechs Menschen zu Lotto -Millionären geworden, zwei davon mit Rekordsummen.

Im Juli staubte ein Spieler aus Sachsen-Anhalt 58,3 Millionen Euro im Lotto ab. © Inga Kjer/dpa

Ende Juli knackte ein Spieler den Eurojackpot und kassierte mit 58,3 Millionen Euro den höchsten Lottogewinn, der bislang im Land erzielt wurde. "2025 war ein Lotto-Glücksjahr in Sachsen-Anhalt", sagte der Geschäftsführer von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, Stefan Ebert.

Bereits im Februar gewann ein Mann aus dem Großraum Harz mehr als 23,3 Millionen Euro bei Lotto "6aus49" – der bislang höchste Gewinn im Land bei dieser Spielform. Seit 1991 wurden 132 Sachsen-Anhalter zu Lotto-Millionären.

Weitere Millionengewinne gab es auch außerhalb klassischer Tippscheine: Eine Frau aus dem Burgenlandkreis gewann im August eine Million Euro mit einem Rubbellos.

In den Landkreis Mansfeld-Südharz ging im Februar ein Gewinn von über 1,6 Millionen Euro im Lotto "6aus49", im Juli dann gut eine Million Euro in den Salzlandkreis. Ebenfalls eine Million Euro kassierte im August ein Spieler aus Dessau-Roßlau im Eurojackpot.

Nach vorläufigen Zahlen setzte rein rechnerisch jeder Sachsen-Anhalter in diesem Jahr bislang 91,38 Euro bei Lotto Sachsen-Anhalt ein.