Lotto-Millionäre in Nordrhein-Westfalen: Das ist die vorläufige Bilanz

Münster - Mindestens 35 Menschen in Nordrhein-Westfalen wurden in diesem Jahr durch das Ausfüllen eines Lottoscheins oder den Kauf eines Loses Millionäre. Das ist die vorläufige Bilanz, die Westlotto in Münster vor Weihnachten für die Deutsche Presse-Agentur (dpa) gezogen hat.

35 neue Lotto-Millionäre hat es in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen gegeben. © Tom Weller/dpa

Bis zum Jahresende können noch weitere neue Millionäre dazukommen. Die abschließende Jahresbilanz veröffentlicht die Lottogesellschaft Anfang Januar.

Den höchsten Einzelgewinn erzielte 2025 ein Lottospieler oder eine Lottospielerin beim Eurojackpot. Der Gewinn von rund 54 Millionen Euro fiel am 7. November an eine Person aus dem Rheinland. Weitere Angaben machte Westlotto zum Schutz der Identität nicht.

Der zweithöchste Gewinn folgte im September ebenfalls beim Eurojackpot mit 21,2 Millionen Euro. Auf den Plätzen drei und vier liegen zwei Gewinne beim klassischen "6aus49" mit 9,5 Millionen Euro im Mai und 9,0 Millionen Euro im Juni.

Als sogenannte Hochgewinner gelten Lottospielerinnen und Lottospieler mit Gewinnen ab 100.000 Euro. Von diesen Glückspilzen gab es in NRW im laufenden Jahr neben den Neumillionären noch 241.

Im Rheinland wurden 130 Hochgewinne erzielt, in Westfalen 103. Regional liegen Köln und der Kreis Recklinghausen mit jeweils 14 Hochgewinnern an der Spitze.