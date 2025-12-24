Lotto-Millionäre in Nordrhein-Westfalen: Das ist die vorläufige Bilanz
Von Carsten Linnhoff
Münster - Mindestens 35 Menschen in Nordrhein-Westfalen wurden in diesem Jahr durch das Ausfüllen eines Lottoscheins oder den Kauf eines Loses Millionäre. Das ist die vorläufige Bilanz, die Westlotto in Münster vor Weihnachten für die Deutsche Presse-Agentur (dpa) gezogen hat.
Bis zum Jahresende können noch weitere neue Millionäre dazukommen. Die abschließende Jahresbilanz veröffentlicht die Lottogesellschaft Anfang Januar.
Den höchsten Einzelgewinn erzielte 2025 ein Lottospieler oder eine Lottospielerin beim Eurojackpot. Der Gewinn von rund 54 Millionen Euro fiel am 7. November an eine Person aus dem Rheinland. Weitere Angaben machte Westlotto zum Schutz der Identität nicht.
Der zweithöchste Gewinn folgte im September ebenfalls beim Eurojackpot mit 21,2 Millionen Euro. Auf den Plätzen drei und vier liegen zwei Gewinne beim klassischen "6aus49" mit 9,5 Millionen Euro im Mai und 9,0 Millionen Euro im Juni.
Als sogenannte Hochgewinner gelten Lottospielerinnen und Lottospieler mit Gewinnen ab 100.000 Euro. Von diesen Glückspilzen gab es in NRW im laufenden Jahr neben den Neumillionären noch 241.
Im Rheinland wurden 130 Hochgewinne erzielt, in Westfalen 103. Regional liegen Köln und der Kreis Recklinghausen mit jeweils 14 Hochgewinnern an der Spitze.
Die meisten Neumillionäre beim klassischen Lotto
Das klassische Lotto "6aus49" hatte den größten Anteil an den Neu-Millionären. Gleich 18 Spieler wurden durch das Ziehen der Zahlen am Mittwoch oder Samstag sprunghaft reich.
Zum Jahreswechsel bietet Westlotto den sogenannten Millionenkracher an. Hier gibt es Jahr für Jahr gesichert sechs neue Millionäre, die sich zuvor eins von 1,5 Millionen Losen gesichert haben. Auf Platz 3 der Statistik folgt der Eurojackpot. 2025 wurden durch diese Europa-Lotterie mit 19 Teilnehmerländern fünf Nordrhein-Westfalen zum Millionär.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot mit 19 Teilnehmerländern liegt bei 1 zu 140 Millionen. Beim klassischen Lotto "6aus49" ist die Gewinnwahrscheinlichkeit etwa gleich gering. Die Ziehung der klassischen Lottozahlen ist immer mittwochs und samstags.
Der Eurojackpot, der bei 120 Millionen Euro gedeckelt ist, wird immer am Dienstag und Freitag ausgespielt.
Titelfoto: Tom Weller/dpa