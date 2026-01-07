Lottozahlen heute Mittwoch, 7.1.2026: Aktuelle Gewinnzahlen
Die Lottozahlen von Mittwoch, 7.1.2026:
- Lotto 6aus49: 15 - 18 - 29 - 32 - 36 - 47
- Superzahl: 0
- Spiel 77: 9 8 0 4 2 2 2
- Super 6: 4 9 6 9 4 5
(Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.lotto.de.)
Die Ziehung der Gewinnzahlen des Mittwochslottos erfolgt immer um 18:25 Uhr. Gehörst Du zu den glücklichen Gewinnern? TAG24 drückt Dir die Daumen!
Wichtiger Hinweis:
Glücksspiel kann süchtig machen.
Hilfe für Spielsüchtige findet man bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und unter www.spielen-mit-verantwortung.de. Hier erreicht man unter der Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 kostenlos und anonym zwischen Montag und Donnerstag 10 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags zwischen 10 und 18 Uhr einen Berater.
