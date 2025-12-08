Mann hat Langeweile: Dann fasst er einen Entschluss, der sein ganzes Leben verändert

Burnsville (USA) - Dass aus der verhassten Langeweile auch etwas ziemlich Gutes entstehen kann, beweist jetzt die Story um einen Mann aus North Carolina, der mehr oder weniger aus Versehen reich wurde.

Ein Mann aus North Carolina spielte aus Langeweile Lotto und knackte spontan den Jackpot. (Symbolbild) © 123rf/vladstar

Matthew Shepherd aus Burnsville setzte am 26. November lediglich fünf Dollar beim digitalen Sofortlotto - und knackte den Jackpot von 952.821 Dollar (umgerechnet rund 818.000 Euro).

"Ich habe mir nur die Zeit vertrieben", erklärt er gegenüber der Lottogesellschaft "NC Education Lottery". Als er schließlich gewann, konnte er sein Glück nicht fassen: "Als der Jackpot knackte, dachte ich: 'Das kann doch nicht wahr sein!'"

Shepherd fügte laut PEOPLE hinzu, dass er sich schon über 10 Dollar gefreut - in dem Fall seinen Einsatz verdoppelt hätte.

Die fünf Dollar hatte er im Monopoly-Spiel eingesetzt. Die Gewinnchancen lagen laut Lottogesellschaft zu diesem Zeitpunkt bei 1 zu 10 Millionen.