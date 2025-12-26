Mega-Gewinn zu Heiligabend: Lotto-Tipperin im Südwesten wird Multimillionärin

Stuttgart - Lotto -Jackpot an Heiligabend: Es ist der höchste Gewinn, der in diesem Jahr im Südwesten erzielt wurde!

Eine Tipperin aus dem Ländle kann sich über einen Mega-Gewinn freuen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Mit 6 aus 49 Richtigen hat eine glückliche Tipperin aus dem Kreis Ludwigsburg fast 38 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte, setzte die Frau mit einem für mehrere Wochen gültigen Spielschein richtig auf die Zahlen 7, 8, 25, 32, 37 und 39 sowie die Superzahl 8.

So gewann sie bei der Ziehung an Heiligabend mehr als 37,9 Millionen.

Die Wahrscheinlichkeit, den 6aus49-Jackpot zu knacken, liegt bei ca. 1:140 Millionen. Deutschlandweit landete die Spielerin aus dem Kreis Ludwigsburg den einzigen Volltreffer bei der Ziehung an Heiligabend.