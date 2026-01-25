Millionär durch Lottospielen: Viele Großgewinne 2025 in Thüringen

Suhl - In Thüringen sind im vergangenen Jahr fünf Spieler zu Lotto-Millionären geworden.

In Thüringen wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Großgewinne ausgeschüttet. (Symbolfoto) © Shireen Broszies/dpa

Das sei im Vergleich zu den Vorjahren mit drei bis vier Millionenbeträgen ein überdurchschnittlicher Wert, teilte Lotto Thüringen der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der höchste Gewinn wurde 2025 demnach beim Klassiker 6aus49 erzielt, als ein Thüringer Tipper zusammen mit einem Glückspilz aus Hessen Ende März den Jackpot knackte und sich rund 15,3 Millionen Euro auf sein Konto holte. Dies sei zugleich die zweithöchste Summe gewesen, die bei der Staatslotterie in Thüringen jemals ausgezahlt worden sei.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr den Angaben zufolge rund 87,9 Millionen Euro an großen und kleinen Gewinnen ausgeschüttet. Mit 28 Großgewinnen ab einer Summe von 100.000 Euro sei eine Rekordzahl erreicht worden, hieß es. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2023 lag bei 27 Großgewinnen.

"Die Thüringer Staatslotterie blickt auf ein solides Geschäftsjahr zurück", schätzte Lotto-Geschäftsführer Jochen Staschewski ein. Lotto Thüringen erzielte eigenen Angaben zufolge 2025 einen Umsatz von rund 184,1 Millionen Euro.