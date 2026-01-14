Viele Glückspilze in und um Leipzig: Vier Lotto-Gewinner in einer Woche!

Leipzig - In und um Leipzig gab es in der vergangenen Woche gleich mehrere glückliche Lottospieler .

In der Region Leipzig durften sich in den vergangenen Tagen mehrere Lottospieler freuen. © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Sächsische Lotto-GmbH am Mittwoch mitteilte, konnten sich drei Spieler bei LOTTO 6aus49 über Treffer freuen und jeweils einen Gewinnbetrag von 5876 Euro abräumen.

Dazu kommt ein Glückspilz, der im Spiel 77 in der Gewinnklasse 3 erfolgreich war und somit nun um 7777 Euro reicher ist.