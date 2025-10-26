Chaos an Bord: Lufthansa-Flieger muss wegen randalierendem Passagier umdrehen

Frankfurt/Boston (USA) - Wegen eines auffälligen Passagiers hat eine Lufthansa-Maschine außerplanmäßig in Boston landen müssen.

Nach der Landung in Boston wurde der Passagier den örtlichen Behörden übergeben. (Archivbild) © Malin Wunderlich/dpa

Der Flieger war aus Chicago auf dem Weg nach Frankfurt, musste den Flug aber abbrechen, wie eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte. "Grund war ein renitenter Passagier." Zuvor hatte RTL berichtet.

Was genau im Flugzeug geschah, teilte die Lufthansa nicht mit.

RTL berichtete, ein Passagier habe im Flugzeug randaliert und sei auf mehrere Menschen losgegangen. Eine Person wurde demnach leicht verletzt.