Lufthansa verlängert wegen Iran-Krieg Flugstopp nach Nahost

Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern weiterhin nicht zu bestimmten Zielen in der Region. Die Sicherheit der Passagiere hat entsprechend Priorität.

Frankfurt am Main/Dubai - Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern weiterhin nicht zu bestimmten Zielen in der Region.

Der Lufthansa-Konzern reagiert auf die Lage in Nahost. (Symbolbild)  © Hannes P. Albert/dpa

Die verschiedenen Airlines der Gruppe setzen die Flüge nach Dammam, Dubai und Abu Dhabi bis einschließlich Sonntag (15. März) aus, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Verbindungen nach Tel Aviv bleiben den Angaben zufolge bis einschließlich Grün-Donnerstag (2. April) ebenso eingestellt. 

Schon in der vergangenen Woche war festgelegt worden, dass Amman und Erbil bis einschließlich 15. März nicht angeflogen werden. Beirut-Flüge sind bis einschließlich 28. März gestrichen und Teheran momentan bis einschließlich 30. April. 

Die Flughäfen in Riad, Jeddah und Larnaca auf Zypern werden hingegen planmäßig bedient.

Lufthansa schickt zudem Chartermaschinen im Auftrag von Reiseveranstaltern und für die Bundesregierung. Hier ist ein weiterer Flug von Maskat im Oman geplant, der am Dienstagmorgen in Frankfurt landen soll.

