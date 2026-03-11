Gute Nachrichten für Flugreisende: Pilotenstreik bei Lufthansa fällt kleiner aus

Wie Lufthansa und Gewerkschaft mitteilen, fällt der für Donnerstag und Freitag geplante Streik kleiner aus. 50 bis 60 Prozent der Flüge können starten.

Von Christian Ebner

Frankfurt am Main - Der für Donnerstag und Freitag geplante Pilotenstreik bei der Lufthansa könnte für die Passagiere deutlich glimpflicher verlaufen als zunächst erwartet.

50 bis 60 Prozent der geplanten Flüge sollen trotz des Pilotenstreiks starten können, teilte die Lufthansa mit. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa Laut Lufthansa soll an beiden Tagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfinden. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten, teilte die Fluggesellschaft am Vortag des Streiks mit. Das Unternehmen will auf den Verbindungen größere Flugzeuge einsetzen, Lufthansa-Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines erledigen lassen und zudem freiwillige Crews einsetzen. Ihnen dankte Lufthansa-Manager Francesco Sciortino für ihren Einsatz. Auf dem Frankfurter Flugplan waren dennoch für den Donnerstagmorgen zahlreiche Flüge annulliert. Lufthansa Lufthansa setzt Flüge in Nahen Osten aus: Diese Ziele sind betroffen Von Ausfällen betroffene Gäste würden aktiv per E-Mail benachrichtigt, so das Unternehmen. Gäste, die nicht kontaktiert werden, könnten vorerst davon ausgehen, dass ihr Flug nicht betroffen ist.

Gewerkschaft sieht veränderte Situation

VC-Präsident Andreas Pinheiro geht von 300 Flugausfällen pro Streik-Tag aus. © Andreas Arnod/dpa Zuvor hatte bereits die zum Streik aufrufende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärt, dass der Streik diesmal kleiner ausfallen werde als bei der ersten Welle vor einem Monat. Rund 300 Flüge pro Tag werden voraussichtlich ausfallen, sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro in einer Video-Botschaft an die Beschäftigten. Bei der ersten, auf einen Tag beschränkten Streikwelle am 12. Februar waren rund 800 Flüge und damit mehr als das Doppelte ausgefallen. Die Situation an diesem Donnerstag und Freitag sei eine andere, erklärte der VC-Präsident. So stehe in dieser Woche mehr Personal zur Verfügung und die Kabinengewerkschaft Ufo beteilige sich dieses Mal nicht. Das sei für die VC aber "okay". Lufthansa Tausende Deutsche sitzen fest: Lufthansa-Maschine fliegt leer nach München Zudem hatte die VC hatte wegen der Krisensituation in Nahost in der vergangenen Woche von Streiks abgesehen und nun etliche Ziele in der Region vom Streik ausgenommen. "Wegen uns bleibt kein Passagier im Krisengebiet hängen", sagt dazu die VC-Vizepräsidentin Katharina Diesseldorff.

5000 Lufthansa-Piloten sind zu dem Streik am Donnerstag und Freitag aufgerufen © Hanens P. Albert/dpa

5000 Piloten zum 48-Stunden-Streik aufgerufen