CityLine-Betrieb ab sofort eingestellt: Was bedeutet das für Lufthansa-Flüge in Sachsen?

Leipzig/Dresden - Hohe Kerosinpreise, Streiks und alte Flieger: Lufthansa stellt den Betrieb ihrer Tochterfirma CityLine ein. Was bedeutet das für Sachsen ?

Die Einstellung von Lufthansa CityLine soll nach derzeitigem Stand keine Folgen für die sächsischen Flughäfen haben. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG gegenüber TAG24 und Deutscher Presse-Agentur erklärte, hat die geplante Stilllegung mehrerer Flugzeuge derzeit keine Auswirkungen auf die Airports in Dresden und Leipzig.

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Auch der Konzern selbst machte auf Anfrage keine weiteren Angaben.

CityLine spielte bislang eine wichtige Rolle im Zubringerverkehr zu den Drehkreuzen Frankfurt und München.

Lufthansa hatte angekündigt, die Flotte zusammenzustreichen. Als Grund für die Einschnitte nannte das Unternehmen die deutlich gestiegenen Kerosinpreise sowie die Kosten durch die laufenden Arbeitskämpfe.

Als erster Schritt sollen bereits ab diesem Samstag die 27 älteren Jets der CityLine vom Typ Canadair CRJ am Boden zu lassen. Die Tochter soll komplett geschlossen werden.