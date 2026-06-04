Fahrwerk versagt! Lufthansa-Flugzeug kracht auf Boden, mehrere Verletzte
Frankfurt am Main - Große Aufregung am Flughafen in Frankfurt: Am Terminalgebäude hat das Fahrwerk einer Maschine der Lufthansa versagt. Der Dreamliner ist daraufhin mit der Außenhülle heftig auf dem Asphalt aufgeschlagen.
Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte einen Zwischenfall mit einem Flugzeug der Airline, der sich gegen 12.45 Uhr am Donnerstagmittag an der Parkposition der Boeing 787-9 abgespielt hat.
Mehrere Mitarbeiter sind verletzt worden. "Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt", erklärte ein Sprecher der Lufthansa.
Es wurde ein Krisenstab eingerichtet, der Flug musste entsprechend annulliert werden.
Videoaufnahmen im Netz zeigen deutlich, wie bei der Maschine mit der Flugnummer LH450, die nach Los Angeles (USA) abheben sollte und in der bis zu 440 Menschen Platz finden, in der Parkposition am Terminal 1 das Fahrwerk versagt, nach vorne wegknickt.
Videoaufnahmen zeigen Moment des Unfalls am Frankfurt Flughafen
Zwischenfall am Frankfurter Flughafen: Mitarbeiter haben großes Glück, Ermittlungen laufen
Ebenfalls zu sehen: Zwei Klappen des Fahrwerksschachtes brechen aufgrund des Gewichts der Maschine ab. Ein Mitarbeiter, der sich direkt im Frontbereich befindet, kann rechtzeitig mehrere Schritte rückwärts machen. Auf einer Verladerampe an der rechten Seite der Maschine hat ein zweiter Mann großes Glück von einer Klappe des Frachtraums knapp verfehlt zu werden.
Techniker und Hilfskräfte sind vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, laufen.
Erstmeldung: 15.20 Uhr, der Artikel wird fortlaufend aktualisiert
Titelfoto: 5VISION.NEWS