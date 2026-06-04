Fahrwerk versagt! Lufthansa-Flugzeug kracht auf Boden, mehrere Verletzte

Frankfurt am Main - Große Aufregung am Flughafen in Frankfurt : Am Terminalgebäude hat das Fahrwerk einer Maschine der Lufthansa versagt. Der Dreamliner ist daraufhin mit der Außenhülle heftig auf dem Asphalt aufgeschlagen.

Das Bugfahrwerk einer Lufthansa-Maschine hat am Frankfurter Flughafen versagt, Mitarbeiter sind verletzt worden. © 5VISION.NEWS

Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte einen Zwischenfall mit einem Flugzeug der Airline, der sich gegen 12.45 Uhr am Donnerstagmittag an der Parkposition der Boeing 787-9 abgespielt hat.

Mehrere Mitarbeiter sind verletzt worden. "Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt", erklärte ein Sprecher der Lufthansa.

Es wurde ein Krisenstab eingerichtet, der Flug musste entsprechend annulliert werden.

Videoaufnahmen im Netz zeigen deutlich, wie bei der Maschine mit der Flugnummer LH450, die nach Los Angeles (USA) abheben sollte und in der bis zu 440 Menschen Platz finden, in der Parkposition am Terminal 1 das Fahrwerk versagt, nach vorne wegknickt.