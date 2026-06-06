Medizinischer Notfall: Lufthansa-Flieger muss in Stuttgart zwischenlanden
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Von Christine Cornelius
Stuttgart - Wegen eines medizinischen Notfalls eines Fluggastes an Bord hat eine Maschine der Lufthansa am Samstagnachmittag in Stuttgart zwischenlanden müssen.
Der Lufthansa-Flug LH328 sei auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Venedig gewesen, sagte ein Lufthansa-Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
Es ging dann aber schnell weiter: Der Flieger sei bereits an seinem ursprünglichen Flugziel Venedig gelandet, hieß es von der Lufthansa am Abend.
Nähere Details zu dem betroffenen Fluggast wurden nicht bekannt.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa