Medizinischer Notfall: Lufthansa-Flieger muss in Stuttgart zwischenlanden

Stuttgart - Wegen eines medizinischen Notfalls eines Fluggastes an Bord hat eine Maschine der Lufthansa am Samstagnachmittag in Stuttgart zwischenlanden müssen.

Der Lufthansa-Flug LH328 sei auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Venedig gewesen, sagte ein Lufthansa-Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Es ging dann aber schnell weiter: Der Flieger sei bereits an seinem ursprünglichen Flugziel Venedig gelandet, hieß es von der Lufthansa am Abend.

Nähere Details zu dem betroffenen Fluggast wurden nicht bekannt.