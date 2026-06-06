Medizinischer Notfall: Lufthansa-Flieger muss in Stuttgart zwischenlanden

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Am Samstag musste ein Lufthansa-Flugzeug auf dem Flug von Frankfurt nach Vebnedig wegen eines medizinischen Notfalls ungeplant in Stuttgart zwischenlanden.

Von Christine Cornelius

Stuttgart - Wegen eines medizinischen Notfalls eines Fluggastes an Bord hat eine Maschine der Lufthansa am Samstagnachmittag in Stuttgart zwischenlanden müssen.

Nach einem kurzen Stopp konnte die Lufthansa-Maschine dann von Stuttgart aus ihren Flug fortsetzen. (Archivbild)
Nach einem kurzen Stopp konnte die Lufthansa-Maschine dann von Stuttgart aus ihren Flug fortsetzen. (Archivbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Der Lufthansa-Flug LH328 sei auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Venedig gewesen, sagte ein Lufthansa-Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). 

Es ging dann aber schnell weiter: Der Flieger sei bereits an seinem ursprünglichen Flugziel Venedig gelandet, hieß es von der Lufthansa am Abend.

Nähere Details zu dem betroffenen Fluggast wurden nicht bekannt.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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