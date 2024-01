Dramatischer Notfall in Lufthansa-Jumbo zwingt Piloten zur Landung auf Mallorca

Ein Flugzeug der Lufthansa musste am Mittwoch wegen eines dramatischen Notfalls an Bord ungeplant auf der spanischen Balearen-Insel Mallorca landen.

Frankfurt am Main/Mallorca - In einer Boeing 747 der Lufthansa kam es am heutigen Mittwoch zu einem dramatischen Notfall - die Maschine musste in der Folge über dem Mittelmeer abrupt ihren Kurs ändern.

Wegen eines Notfalls an Bord musste ein Flugzeug der Lufthansa am Mittwoch ungeplant auf der spanischen Balearen-Insel Mallorca landen. (Symbolbild) © 123RF/PaylessImages Wie der Fernsehsender RTL auf seiner Website berichte, befand sich das Flugzeug auf einem Flug vom brasilianischen São Paulo nach Frankfurt am Main. Während es Fluges kollabierte ein Passagier der Maschine. Er musste "über den Wolken reanimiert werden", heißt es wörtlich in dem RTL-Bericht. Die Piloten änderten infolge des Notfalls den Kurs des Flugzeugs und setzten zur Landung auf der bekannten Urlaubsinsel Mallorca an. Lufthansa Lufthansa fordert 740.000 Euro von Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" Am Boden angekommen warteten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, die den hilfsbedürftigen Mann in Empfang nahmen, er wurde in eine Klinik gebracht. Wie es weiter heißt, hatten aber auch zahlreiche Polizisten das gelandete Flugzeug umstellt. Der Grund für diese Aktion war demnach ein nur vorgetäuschter Notfall in einem Flugzeug vor einiger Zeit. Nach dessen Landung waren etwa 20 Menschen aus der Maschine geflohen.