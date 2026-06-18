Ferienstart steht kurz bevor, so sieht laut Lufthansa die Lage beim Treibstoff diesen Sommer aus

Frankfurt am Main - Die Lufthansa erwartet nach dem Aus für ihre Tochter CityLine zum Auftakt der Sommerferien deutlich weniger Passagiere in Frankfurt .

Die Lufthansa erwartet in Frankfurt zum Ferienbeginn etwa 15 Prozent Fluggäste im Vergleich zum vergangenen Jahr weniger. (Archivfoto) © Hannes P. Albert/dpa

Zum Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland rechnet die Hauptmarke Lufthansa samt den Töchtern City Airlines und Discover am Wochenende vom 26. bis 28. Juni mit rund 158.000 Fluggästen, wie sie entsprechend mitteilte.

Das sind rund 28.000 oder 15 Prozent weniger als zum Sommerferien-Start im Vorjahr, wie eine Sprecherin erläuterte. Den Ansturm mit mehr als 950 Abflügen am ersten Ferienwochenende will die Lufthansa mit einem angepassten Schichtplan und mehr Personal an den Schaltern bewältigen.



Die Lufthansa hatte ihre Regionaltochter CityLine im April nach einem intensiven Streik stillgelegt und das Flugangebot der Kernmarke damit deutlich gekürzt. Bis Oktober fallen insgesamt etwa 20.000 Kurzstreckenflüge weg.