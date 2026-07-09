Lufthansa-Maschine schlägt mit Front auf Boden auf: War Unachtsamkeit der Auslöser für Unfall?
Frankfurt am Main - Es war eine Panne, die für große Aufregung gesorgt hat: Am Frankfurter Flughafen war Anfang Juni dieses Jahres das Bugfahrwerk einer Maschine der Lufthansa plötzlich eingeklappt. Jetzt liegen neue Erkenntnisse vor.
Wie aus dem Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hervorgeht, war von den Mitarbeitenden der vorgesehene Verriegelungsstift für das Bugfahrwerk nicht eingesteckt worden.
Man habe diesen nach dem Zwischenfall in einer Aufbewahrungskiste gefunden, heißt es weiter.
Das Flugzeug mit der Flugnummer LH450 parkte an der Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1. Das Boarding für den Flug nach Los Angeles (USA) stand zeitnah an, als das Fahrwerk plötzlich einklappte.
Der Dreamliner schlug mit dem Bug sowie den Triebwerksverkleidungen auf dem Boden auf.
Zwischenfall mit Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen: 23 Menschen laut Bundesstelle verletzt
Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 13 Mitglieder der Besatzung laut Bericht an Bord, weitere 13 Mitarbeitende der Bodenabfertigung waren im Flugzeug beschäftigt. Auf den Pilotensitzen saßen zwei Techniker, die mehrere Tests durchführten.
Im Verlauf eines dieser Tests, welcher aufgrund einer offenen Beanstandung an der Steuerung der Hauptfahrwerkstüren durchgeführt wurde, sollte der Fahrwerkshebel auf die Position "UP" gesetzt werden. Unmittelbar nach der Betätigung dieses Hebels kam es gegen 10.45 Uhr zum Zwischenfall.
Während die Lufthansa kurz nach diesem von fünf verletzten Personen gesprochen hatte, sind es laut der Bundesstelle deren 23. Zwei Menschen erlitten demnach schwere Verletzungen sowie 21 leichte.
Eine finale Ursache für den Vorfall wird im Zwischenbericht bislang noch nicht genannt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung weist explizit darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Die Untersuchungen dauern an.
Titelfoto: Mike Seeboth/dpa