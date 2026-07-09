09.07.2026 15:09 Lufthansa-Maschine schlägt mit Front auf Boden auf: War Unachtsamkeit der Auslöser für Unfall?

Es war eine Panne, die für große Aufregung gesorgt hat: Am Frankfurter Flughafen war im Juni das Bugfahrwerk einer Maschine der Lufthansa plötzlich eingeklappt.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Es war eine Panne, die für große Aufregung gesorgt hat: Am Frankfurter Flughafen war Anfang Juni dieses Jahres das Bugfahrwerk einer Maschine der Lufthansa plötzlich eingeklappt. Jetzt liegen neue Erkenntnisse vor.

Die Lufthansa-Maschine wurde bei dem Unfall am Frankfurter Flughafen an Juni beschädigt, mehrere Menschen erlitten Verletzungen. © Mike Seeboth/dpa Wie aus dem Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hervorgeht, war von den Mitarbeitenden der vorgesehene Verriegelungsstift für das Bugfahrwerk nicht eingesteckt worden. Man habe diesen nach dem Zwischenfall in einer Aufbewahrungskiste gefunden, heißt es weiter. Das Flugzeug mit der Flugnummer LH450 parkte an der Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1. Das Boarding für den Flug nach Los Angeles (USA) stand zeitnah an, als das Fahrwerk plötzlich einklappte. Lufthansa Lufthansa-Maschine aus Slowenien in Dresden gelandet: Das ist der Grund Der Dreamliner schlug mit dem Bug sowie den Triebwerksverkleidungen auf dem Boden auf.

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