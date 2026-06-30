Lufthansa-Maschine aus Slowenien in Dresden gelandet: Das ist der Grund

Ljubljana/Dresden - Ungewöhnliche Strecke: Am Montagmorgen ist eine Lufthansa-Maschine von Ljubljana (Slowenien) nach Dresden geflogen. Zwischen den zwei Großstädten besteht eigentlich keine Direktverbindung. TAG24 hat deshalb bei der Kranich-Airline nachgehakt, was dahintersteckt.

Ein A319 der Lufthansa war am Montagmorgen von Ljubljana (Slowenien) nach Dresden unterwegs. Der Flug hatte organisatorische Gründe. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Auf Anfrage erklärte eine Konzern-Sprecherin, dass es sich bei "LH9855" um einen Positionierungsflug, also einen Leerflug ohne Passagiere, gehandelt hat.

"Der Airbus A319 mit der Kennung D-AILH hatte sich am Sonntag in Ljubljana befunden, eine verfügbare Crew in Dresden. Damit der geplante Flug 'LH63' von Dresden nach Frankfurt am Montag stattfinden konnte, erfolgte daher ein Überführungsflug von Ljubljana nach Dresden", heißt es.

Die Maschine sei in der sächsischen Landeshauptstadt gegen 11.30 Uhr wieder abgehoben und mit leichter Verspätung in Hessen gelandet.

Der Sprecherin zufolge mussten aufgrund der Wettervorhersage mit angekündigten Gewittern am Sonntag und Montag vorsorglich jeweils zwei Flüge von und nach Dresden gestrichen werden.