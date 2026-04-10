Flugbegleiter streiken bei der Lufthansa: Hunderte Ausfälle

Frankfurt am Main - Zum Ende der Osterreise-Welle ist das Kabinenpersonal der Lufthansa in der Nacht zu Donnerstag in einen Streik getreten, der zu Hunderten Flugausfällen führt.

Passagiere stehen am Münchner Flughafen mit ihrem Gepäck an einem Check-In Schalter: Zahlreiche Reisende werden heute von dem Streik der Lufthansa-Flugbegleiter betroffen sein. © Sven Hoppe/dpa

Seit Mitternacht sollen die rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die Arbeit ruhen lassen. Dazu hat die Kabinengewerkschaft Ufo aufgerufen, um in mehrere festgefahrene Tarifkonflikte bei der Lufthansa Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline Bewegung zu bringen.

Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte große Streik in diesem Jahr bei Deutschlands größter Fluggesellschaft.

Lufthansa hat zwar Gegenmaßnahmen angekündigt, gleichzeitig aber bereits im Vorfeld hunderte Flüge gestrichen.

Am größten Drehkreuz in Frankfurt wurden von knapp 350 geplanten Lufthansa-Abflügen rund 75 Prozent gestrichen, wie der Plan des Flughafens zeigt. Ähnlich sah es am letzten Tag der hessischen Osterferien bei den Landungen aus.