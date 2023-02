Frankfurter Flughafen: Geregelter Betrieb nach Lufthansa-Chaos

Nach der IT-Panne am Mittwoch ist der Flugbetrieb bei der Lufthansa am Donnerstag normal angelaufen. Ungemach droht allerdings bereits wieder am Freitag.

Frankfurt am Main - Nach dem Lufthansa-Flugchaos durch eine Panne bei Bauarbeiten ist der Betrieb am Frankfurter Flughafen am Donnerstag normal angelaufen.

Nach dem Chaos am Mittwoch läuft der Betrieb bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen wieder weitgehend normal. © Arne Dedert/dpa Es herrsche geregelter Betrieb, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport am Donnerstagmorgen. Geringfügige Verspätungen gebe es nur wegen Nebels. Die Lufthansa-Probleme waren laut dem Unternehmen am Mittwoch durch Arbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei wurden der Deutschen Telekom zufolge bereits am Dienstag Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt. Lufthansa Lufthansa prüft Firmensitz: Bricht der Konzern seine Zelte in Köln ab? Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt waren von Verspätungen und Ausfällen betroffen.

Tausende Passagiere waren am Mittwoch von der IT-Panne betroffen. © Arne Dedert/dpa