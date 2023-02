Keine Passagierflüge am Flughafen Frankfurt wegen Streik am Freitag

Wegen des Streiks im Öffentlichen Dienst: Der Flughafen Frankfurt hat für den kommenden Freitag alle Passagierflüge gestrichen, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Keine Passagierflüge an Deutschlands größtem Airport: Wegen des von der Gewerkschaft ver.di angekündigten Streiks im Öffentlichen Dienst stellt der Frankfurter Flughafen am kommenden Freitag seinen regulären Passagierbetrieb ein.

Chaotische Zustände am Flughafen Frankfurt bereits am Mittwoch wegen IT-Panne