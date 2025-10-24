Gespräche zwischen Piloten und Lufthansa gescheitert, jetzt droht der Streik

Frankfurt am Main - Bei der Lufthansa steigt wieder die Gefahr eines umfassenden Pilotenstreiks . Nach umfangreichen Sondierungen über mehrere Wochen hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Gespräche zu einer möglichen großen Lösung ohne Ergebnis beendet.

Nachdem die Gespräche zwischen den Piloten und der Lufthansa ergebnislos geblieben sind, ist ein umfassender Streik wieder wahrscheinlicher geworden. © Uwe Anspach/dpa

Über das weitere Vorgehen will die Tarifkommission der Gewerkschaft in der kommenden Woche beraten.

Man wolle sich nun wieder den ursprünglichen Tarifthemen zuwenden, kündigt die VC an. Nach einer Urabstimmung ist sie grundsätzlich in der Lage, jederzeit einen Streik bei der Lufthansa-Kernmarke und der Frachttochter Lufthansa Cargo zu beginnen.

Nach Darstellung der VC wurde in den vergangenen Tagen über eine umfassende Lösung etlicher Konfliktfelder zwischen den Piloten und der Airline gesprochen.

Dazu gehört insbesondere die Zukunft der Mittelstreckenflotte, die das Management aus Kostengründen in die Tochtergesellschaften City Airlines und Discover verlagern will.

Für Lufthansa-Piloten würde das weniger Jobs und Karrierechancen bedeuten, sodass die VC ein Gesamtkonzept für die Europaflotte anstrebt, das auch Tarifverträge für die Piloten bei den Töchtern beinhaltet.