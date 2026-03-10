Piloten-Streik bei Lufthansa: An diesen Tagen trifft es Passagiere hart

Frankfurt am Main - Passagiere der Lufthansa müssen sich auf den nächsten großen Streik der Piloten einrichten.

Bei der Lufthansa wird diese Woche gestreikt. © Sven Hoppe/dpa

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat mehr als 5000 Beschäftigte zu einem 48-Stunden-Streik an diesem Donnerstag und Freitag (12. und 13. März) aufgerufen. Gefährdet sind Starts aus Deutschland der Lufthansa-Kerngesellschaft, der Frachttochter Lufthansa Cargo und erstmals bei der Regionalgesellschaft Lufthansa Cityline.

Die VC hatte in der vergangenen Woche wegen der angespannten Situation im Luftverkehr nach Nahost noch von Streikmaßnahmen abgesehen.

Nun sollen Flüge in den arabischen Raum nicht bestreikt werden. Ausdrücklich sind folgende Destinationen vom Arbeitskampf ausgenommen: Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emirate.

In den drei bestreikten Flugbetrieben hatten sich die Piloten in Urabstimmungen für Arbeitskämpfe entschieden.

Bei der Gesellschaft Eurowings läuft eine entsprechende Abstimmung am kommenden Montag (16. März) aus. An dem Streik in der laufenden Woche werden sich die Eurowings-Beschäftigten daher den Angaben zufolge entsprechend nicht beteiligen.

Es ist die zweite Streikwelle in der Tarifauseinandersetzung bei der Lufthansa-Kerngesellschaft. Am 12. Februar hatten die Piloten für einen Tag die Arbeit niedergelegt. Mehr als 800 Flüge mit rund 100.000 Passagieren fielen aus.