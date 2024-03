Jetzt streiken auch die Flugbegleiter: Lufthansa erwartet Ausfall von 1000 Flügen

Frankfurt am Main - Die Lufthansa und ihre Passagiere kommen nicht zur Ruhe. An diesem Dienstag beginnt der Streik der nächsten Berufsgruppe.

Die Kabinengewerkschaft UFO hat insgesamt etwa 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa ab Dienstag zum Streik aufgerufen. © Matthias Balk/dpa

Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter zwingt an diesem Dienstag und Mittwoch (12./13.3.) Zehntausende Passagiere zum Umplanen.

Die Fluggesellschaft ging am Montag davon aus, dass in Frankfurt und München an den beiden Tagen insgesamt 1000 Flüge ausfallen werden: 600 in Frankfurt und 400 in München. Betroffen sein werden nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers zusammen etwa 120.000 Fluggäste: 70.000 in Frankfurt und 50.000 in München.



Die Kabinengewerkschaft UFO hatte am Wochenende die insgesamt etwa 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline zum Streik aufgerufen.

Bestreikt werden sollen jeweils von 4 bis 23 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München, wie UFO am Samstagabend mitteilte. Die Flugbegleiter der Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline hatten zuvor in getrennten Urabstimmungen mit jeweils mehr als 96 Prozent für den Streik gestimmt.