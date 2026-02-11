Lufthansa kündigt für Donnerstag umfangreiche Streichungen bei Flügen an

Wegen der angekündigten Streiks will die Lufthansa die Auswirkungen für Fluggäste möglichst gering halten, kündigt aber für Donnerstag viele Streichungen an.

Von Christian Ebner

Frankfurt am Main - Die Lufthansa hat wegen der angedrohten Crew-Streiks für diesen Donnerstag umfangreiche Flugstreichungen angekündigt.

Am Donnerstag müssen Fluggäste am Frankfurter Flughafen mit vielen Annullierungen rechnen. (Archivbild)
Am Donnerstag müssen Fluggäste am Frankfurter Flughafen mit vielen Annullierungen rechnen. (Archivbild)  © Sven Hoppe/dpa

Eine genaue Zahl gestrichener Flüge wurde nicht genannt. Erst für den Freitag rechnet Lufthansa wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan.

Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo haben Piloten und Kabinenpersonal für diesen Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grundsätzlich sollen die Starts der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline von deutschen Flughäfen bestreikt werden.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen so gering wie möglich halten.

Was tun? Streik bei der Lufthansa erreicht auch NRW-Flughäfen

Wenn möglich, würden von Streichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht. Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen.

