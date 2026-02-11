Lufthansa kündigt für Donnerstag umfangreiche Streichungen bei Flügen an

Frankfurt am Main - Die Lufthansa hat wegen der angedrohten Crew-Streiks für diesen Donnerstag umfangreiche Flugstreichungen angekündigt.

Am Donnerstag müssen Fluggäste am Frankfurter Flughafen mit vielen Annullierungen rechnen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Eine genaue Zahl gestrichener Flüge wurde nicht genannt. Erst für den Freitag rechnet Lufthansa wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan.

Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo haben Piloten und Kabinenpersonal für diesen Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grundsätzlich sollen die Starts der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline von deutschen Flughäfen bestreikt werden.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen so gering wie möglich halten.

Wenn möglich, würden von Streichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht. Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.