Dramatische Szenen während Lufthansa-Flug: Passagier wird bewusstlos und stirbt an Bord

München - Dramatische Szenen an Bord einer Maschine der Lufthansa auf dem Weg vom Münchner Flughafen Franz Josef Strauß nach Peking: Ein medizinischer Notfall hat ein Menschenleben gekostet.

Für den Passagier kam nach dem medizinischen Notfall an Bord der Lufthansa-Maschine jede Hilfe der Rettungskräfte zu spät. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Einem Bericht von Kazinform, der kasachischen nationalen Nachrichtenagentur, zufolge erlitt ein Reisender am 26. Dezember während des Fluges LH722 plötzlich gesundheitliche Probleme, verlor daraufhin an Bord des Airbus das Bewusstsein.

Die Besatzung entschied sich für eine Notlandung am Flughafen der größten kasachischen Metropole Almaty, wo die Person den schon bereitstehenden Rettern übergeben wurde. Trotz aller Bemühungen konnte ihr Leben jedoch nicht gerettet werden.

Der Tod war den Angaben zufolge noch während des Fluges eingetreten. Bei der vorläufigen Ursache handelt es sich demnach um akutes Herzversagen. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem toten Menschen handelt es sich um einen "ausländischen Staatsangehörigen", Details zur Nationalität liegen nicht vor.

Auf TAG24-Nachfrage konnte die Lufthansa die Flugnummer, die außerplanmäßige Landung in Kasachstan sowie auch einen medizinischen Notfall als Grund bestätigten, weitere Angaben sind aus datenschutzrechtlichen Gründen aber nicht möglich.