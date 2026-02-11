Was tun? Streik bei der Lufthansa erreicht auch NRW-Flughäfen

Düsseldorf/Köln - Fluggäste der Lufthansa müssen an diesem Donnerstag in Nordrhein-Westfalen mit Flugausfällen rechnen.

Mit erneuten Warnstreiks legt die Gewerkschaft ver.di am Donnerstag und Freitag wichtige Teile des deutschen Luftverkehrs lahm. © Thomas Banneyer/dpa

Grund sind gleichzeitige Arbeitskampfmaßnahmen der Piloten und Flugbegleiter über den ganzen Tag, zu denen die Gewerkschaften aufgerufen haben.

Bestreikt werden sollen auch sämtliche Starts ab Düsseldorf und Köln/Bonn. Das genaue Ausmaß der Ausfälle war zunächst unbekannt.

Am Flughafen Düsseldorf sind am Donnerstag neun Ankünfte und neun Abflüge der Lufthansa von und nach München vorgesehen sowie drei Ankünfte und drei Abflüge von und nach Frankfurt.

Hinzu kommt eine Ankunft und ein Abflug von Lufthansa City Airlines, ebenfalls von und nach München. "Bislang liegen uns keine Annullierungen vor", sagte ein Sprecher des Flughafens.

Angaben zur Streikbeteiligung, zu möglichen Flugstreichungen, Umbuchungen oder Ersatzbeförderungen könne ausschließlich Lufthansa machen.

Am Flughafen Köln/Bonn sind laut Internetseite am Donnerstag vier Ankünfte und vier Abflüge von Lufthansa und Lufthansa City Airlines geplant, alle von und nach München. Nach Angaben eines Sprechers ist es möglich, dass Flüge ausfallen.