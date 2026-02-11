Was tun? Streik bei der Lufthansa erreicht auch NRW-Flughäfen
Von Christian Rothenberg
Düsseldorf/Köln - Fluggäste der Lufthansa müssen an diesem Donnerstag in Nordrhein-Westfalen mit Flugausfällen rechnen.
Grund sind gleichzeitige Arbeitskampfmaßnahmen der Piloten und Flugbegleiter über den ganzen Tag, zu denen die Gewerkschaften aufgerufen haben.
Bestreikt werden sollen auch sämtliche Starts ab Düsseldorf und Köln/Bonn. Das genaue Ausmaß der Ausfälle war zunächst unbekannt.
Am Flughafen Düsseldorf sind am Donnerstag neun Ankünfte und neun Abflüge der Lufthansa von und nach München vorgesehen sowie drei Ankünfte und drei Abflüge von und nach Frankfurt.
Hinzu kommt eine Ankunft und ein Abflug von Lufthansa City Airlines, ebenfalls von und nach München. "Bislang liegen uns keine Annullierungen vor", sagte ein Sprecher des Flughafens.
Angaben zur Streikbeteiligung, zu möglichen Flugstreichungen, Umbuchungen oder Ersatzbeförderungen könne ausschließlich Lufthansa machen.
Am Flughafen Köln/Bonn sind laut Internetseite am Donnerstag vier Ankünfte und vier Abflüge von Lufthansa und Lufthansa City Airlines geplant, alle von und nach München. Nach Angaben eines Sprechers ist es möglich, dass Flüge ausfallen.
Wie kommen betroffene Passagiere weiter?
Lufthansa hat bislang noch keine Details zum Flugplan am Donnerstag bekannt gegeben. Man prüfe die Auswirkungen, heißt es auf der Website. Die Gäste werden aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen. Betroffene Passagiere würden in jedem Fall automatisch benachrichtigt.
Lufthansa verspricht betroffenen Passagieren schnelle Hilfe und bietet bei Annullierungen kostenlose Umbuchungen. Innerdeutsche Tickets könnten in Fahrkarten für die Bahn umgewandelt werden. Lufthansa wird zudem versuchen, Passagiere auf nicht bestreikte Verbindungen umzubuchen.
Noch unklar sind die Auswirkungen auf den Flugbetrieb der Tochter Lufthansa City Airlines. Die deutschen Lufthansa-Töchter Eurowings und Discover sind nicht von dem Streikaufruf betroffen.
Grundsätzlich wollen die Crew-Gewerkschaften über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern. Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo.
Die Kabinengewerkschaft UFO hat das Personal ebenfalls bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Regionaltochter Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen.
