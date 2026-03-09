 308.550

Nahost-Konflikt: Merz sieht Verantwortung für Ende des Krieges beim Iran

Gut eine Woche nach dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran wachsen in dem Land teils Verunsicherung und Frust.

Die Angriffe im Iran lassen Verunsicherung und Frust in der Bevölkerung des Landes größer werden.
Die jüngsten Luftschläge auf Öldepots sowie Einschläge in Wohngebieten, historischen Stätten und einer Mädchenschule in Minab im Südiran hätten die Menschen spürbar verunsichert und vielerorts Unbehagen ausgelöst, schilderten Beobachter die Stimmung im Land.

Ihren Angaben zufolge beunruhigt auch viele Personen, dass in dem Krieg zunehmend die Nachbarstaaten aus dem Iran beschossen werden.

Die Rechtfertigung der iranischen Regierung, dass die Attacken ausschließlich auf US‑Militärbasen zielten, verfängt auch im Iran längst nicht bei allen. "Wenn auch die uns noch angreifen, dann wandere ich aus", so Taxifahrer Behsad.

9. März, 16.22 Uhr: Noch keine Einigung in Gesprächen über Ölnotreserven

Mit Blick auf die mögliche Freigabe von Teilen der nationalen Ölreserven wegen des Iran-Kriegs wurde nach französischer Darstellung noch keine Entscheidung getroffen.

"Soweit sind wir noch nicht", sagte Frankreichs Finanzminister Roland Lescure (59) in Brüssel. "Worauf wir uns geeinigt haben, ist, wenn nötig alle notwendigen Mittel zu nutzen, um den Markt zu stabilisieren - die mögliche Freigabe von Reserven eingeschlossen."

9. März, 16.11 Uhr: Merz sieht Verantwortung für Ende des Krieges beim Iran

Der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, 70) sieht die Verantwortung für ein Ende des Iran-Krieges bei der Führung in Teheran.

"Je schneller das Mullah- Regime aufhört, je schneller ist dieser Krieg beendet", sagte er in Berlin. "Es liegt allein bei diesem Regime und den sogenannten Revolutionsgarden, die Kampfhandlungen einzustellen."

Solange das nicht der Fall sei, gehe er davon aus, dass Israel und Amerika "ihre Verteidigung" gegen den Iran fortsetzten, denn dessen Bedrohung reiche weit über das Land und die Region hinaus.

Der Kanzler betonte nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien: "Der Iran ist das Zentrum des internationalen Terrorismus, und dieses Zentrum muss geschlossen werden. Und die Amerikaner und die Israelis tun das auf ihre Weise."

Der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, 70) äußerte sich kritisch gegenüber dem Iran.  © Silas Stein/dpa

9. März, 16.05 Uhr: Vereinigten Arabischen Emirate werden sich nicht an Iran-Angriffe beteiligen

Wie ein Botschafter mitteilte, werde sich die Vereinigten Arabischen Emirate an keinen Angriffen auf den Iran beteiligen.

Weitere Informationen wird es erst im Laufe des Tages geben.

9. März, 16.02 Uhr: Arbeitet Hisbollah auf "Zusammenbruch" des Irans hin?

Der libanesische Präsident Joseph Aoun (62) beschuldigte die Hisbollah, im Interesse Irans auf den "Zusammenbruch" des Staates hinzuarbeiten.

"Wer auch immer diese Raketen abgefeuert hat, wollte den Zusammenbruch des libanesischen Staates herbeiführen und ihn in Aggression und Chaos stürzen… alles im Interesse der Kalkulationen des iranischen Regimes", sagte Aoun in einer Online-Konferenz.

Aoun bezeichnete die Hisbollah als "eine bewaffnete Gruppe außerhalb des Staates, die weder die Interessen des Libanon noch das Leben seiner Bevölkerung schätzt".

9. März, 15.42 Uhr: Französischer Minister erklärt: "Noch nicht so weit bei der Freigabe strategischer Ölreserven"

Der französische Finanzminister Roland Lescure (59) sagte nach Gesprächen mit seinen Amtskollegen der führenden Industrienationen der Welt, die G7 sei in Bezug auf die Freigabe strategischer Ölreserven "noch nicht so weit".

Auf die Frage, ob man sich auf die Freigabe von Lagerbeständen geeinigt habe, sagte Lescure: "So weit sind wir noch nicht. Wir haben uns darauf geeinigt, gegebenenfalls alle notwendigen Instrumente zur Stabilisierung des Marktes einzusetzen, einschließlich der möglichen Freigabe notwendiger Lagerbestände."

9. März, 15.38 Uhr: EU startet Hilfsflüge für Menschen im Libanon

Die EU organisiert Hilfsflüge für die unter dem neuen Nahost-Krieg leidende Zivilbevölkerung im Libanon.

Nach den Plänen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) sollen für rund 130.000 Menschen Notfallvorräte mobilisiert werden, wie die EU mitteilte. Ein erster Flug sei für diesen Dienstag geplant.

9. März, 15.27 Uhr: EU warnt vor "inflationären Schock"

Ein langer Krieg im Nahen Osten könnte einen "erheblichen Inflationsschock für die globale und europäische Wirtschaft" auslösen, sagte der hochrangige EU-Beamte Valdis Dombrovskis (54) am Montag.

"In einem weniger dramatischen Szenario, in dem der Konflikt innerhalb weniger Wochen eingedämmt wird, ist zu erwarten, dass er keine größeren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die europäische Wirtschaft haben wird", sagte der EU-Wirtschaftskommissar gegenüber Reportern.

Er stellte jedoch klar, dass ein längerer Konflikt zu einem "inflationären Schock" mit höheren Energiepreisen führen könne.

Die EU warnt vor einem möglichen "inflationären Schock". (Symbolfoto)  © AFP

9. März, 15.02 Uhr: Libanons Parlament verschiebt Wahl um zwei Jahre

Das libanesische Parlament hat seine Amtszeit um zwei Jahre verlängert und damit die für Mai geplanten Parlamentswahlen verschoben. 

Nach Angaben des Parlamentspräsidenten und Hisbollah-Verbündeten Nabih Berri (88) stimmten 76 der 128 Abgeordneten für die Verlängerung der vierjährigen Legislaturperiode um zwei weitere Jahre.

"Das Parlament hat die Verlängerung seiner Amtszeit um zwei Jahre beschlossen", hieß es in einer Erklärung aus seinem Büro.

9. März, 14.45 Uhr: Kroatien deckelt die Treibstoffpreise

Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic (55) erklärte, sein Land werde die Benzin- und Dieselpreise deckeln, da der Krieg im Nahen Osten das weltweite Ölangebot verknappe.

Plenkovic kündigte an, seine Regierung werde ab Dienstag eine Preisobergrenze festlegen; damit wäre Kroatien eines der ersten Länder der Europäischen Union.

"Heute werden wir Maßnahmen ergreifen, um den Anstieg der Energiepreise abzumildern und den Lebensstandard der kroatischen Bürger zu schützen", sagte er auf einer außerordentlichen Regierungssitzung.

9. März, 14.43 Uhr: Lufthansa-Konzern verlängert Flugstopp nach Nahost

Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern weiterhin nicht zu bestimmten Zielen in der Region.

Die verschiedenen Airlines der Gruppe setzen die Flüge nach Dammam, Dubai und Abu Dhabi bis einschließlich Sonntag (15. März) aus, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Verbindungen nach Tel Aviv bleiben bis einschließlich Grün-Donnerstag (2. April) eingestellt. 

Schon in der vergangenen Woche war festgelegt worden, dass Amman und Erbil bis einschließlich 15. März nicht angeflogen werden. Beirut-Flüge sind bis einschließlich 28. März gestrichen und Teheran bis einschließlich 30. April. 

