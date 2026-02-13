Nach dem Streik: So läuft der Betrieb bei der Lufthansa
Von Christian Ebner
Frankfurt am Main - Bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik am Donnerstag wieder angelaufen. Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte am Freitagmorgen ein Sprecher des Unternehmens.
Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen.
Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.
In Nordrhein-Westfalen war auch der Flughafen Düsseldorf von den Arbeitsniederlegungen betroffen.
Am Flughafen Köln/Bonn gab es dagegen keine Annullierungen.
Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für Freitag mit 1160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.
