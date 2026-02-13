Nach dem Streik: So läuft der Betrieb bei der Lufthansa

Frankfurt am Main - Bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik am Donnerstag wieder angelaufen. Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte am Freitagmorgen ein Sprecher des Unternehmens.

Am Frankfurter Flughafen werden am Freitag 1160 Starts und Landungen erwartet. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen.

Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.

In Nordrhein-Westfalen war auch der Flughafen Düsseldorf von den Arbeitsniederlegungen betroffen.

Am Flughafen Köln/Bonn gab es dagegen keine Annullierungen.