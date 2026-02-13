Nach dem Streik: So läuft der Betrieb bei der Lufthansa

Am Donnerstag wurde der Flugbetrieb bei der Lufthansa durch Streiks der Piloten und der Flugbegleiter massiv behindert: So läuft der Betrieb am Freitag!

Von Christian Ebner

Frankfurt am Main - Bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik am Donnerstag wieder angelaufen. Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte am Freitagmorgen ein Sprecher des Unternehmens.

Am Frankfurter Flughafen werden am Freitag 1160 Starts und Landungen erwartet. (Symbolfoto)
Am Frankfurter Flughafen werden am Freitag 1160 Starts und Landungen erwartet. (Symbolfoto)  © Boris Roessler/dpa

Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen.

Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.

In Nordrhein-Westfalen war auch der Flughafen Düsseldorf von den Arbeitsniederlegungen betroffen.

Lufthansa: Was tun? Streik bei der Lufthansa erreicht auch NRW-Flughäfen
Lufthansa Was tun? Streik bei der Lufthansa erreicht auch NRW-Flughäfen

Am Flughafen Köln/Bonn gab es dagegen keine Annullierungen.

Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für Freitag mit 1160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

Mehr zum Thema Lufthansa: