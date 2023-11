Lufthansa zurück auf Rekordkurs: Darum bleiben Flugtickets aber trotzdem teuer

Frankfurt am Main - In der Corona-Krise musste der Lufthansa-Konzern vom Staat gerettet werden. Inzwischen sind alle Schulden zurückgezahlt und die Fluggesellschaft schwingt sich auf in alte Gewinnhöhen. Auf eine Senkung der hohen Ticketpreise warten die Fluggäste allerdings trotzdem vergebens.