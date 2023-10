Nach Angriff auf Israel: Erste Sonderflüge mit Deutschen an Bord gelandet

Die Lufthansa will am Donnerstag und am Freitag bis zu vier Flüge pro Tag starten, um Deutsche von Tel Aviv nach München oder Frankfurt zu bringen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Ein erster Sonderflug startete am Donnerstagnachmittag in Tel Aviv mit Ziel Frankfurt, wie es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß. An Bord seien 372 deutsche Staatsangehörige. Um 17.33 Uhr und somit mit rund einer Stunde Verspätung landete er schließlich in Frankfurt am Main.

Des Weiteren soll laut dem Flugzeug-Tracker-Portal "flightradar24.com" eine weitere Israel-Maschine auf dem Münchener Airport gelandet sein.

Weitere Flüge im Auftrag des deutschen Außenministeriums sollten im Laufe des Nachmittags und am Freitag folgen.

Der Flieger hatte am Vormittag in Frankfurt abgehoben. Gegen 12 Uhr teilte das Auswärtige Amt dann via X (früher Twitter) mit, dass das Flugzeug gelandet sei.

Zuvor hatte es allerdings am gestrigen Mittwochabend Probleme bei der Lufthansa gegeben.