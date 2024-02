Nach Lufthansa-Warnstreik: So ist die aktuelle Lage an NRW-Airports

Düsseldorf - Nach dem Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals hat sich der Flugbetrieb der Airline an Nordrhein-Westfalens großen Airports wieder weitgehend normalisiert.

Am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf waren am Mittwoch infolge des Lufthansa-Streiks 14 der 15 Abflüge annulliert worden waren. © David Young/dpa

Nachdem in Düsseldorf am Mittwoch 14 der 15 Lufthansa-Abflüge annulliert worden waren, wurde am Donnerstag nur eine dieser Verbindungen gestrichen - und zwar nicht streikbedingt, wie ein Airport-Sprecher sagte.

Am Flughafen Köln/Bonn fiel am Donnerstagmorgen noch eine der sieben Lufthansa-Verbindungen als Spätfolge des Warnstreiks aus. Weitere Einschränkungen wurden dort nicht erwartet, am Vortag waren dort noch fünf der sieben Lufthansa-Flüge abgesagt worden.

Laut der Gewerkschaft Verdi hatten in Düsseldorf mehr als 50 Prozent der Beschäftigten des dortigen Lufthansa-Bodenpersonals ihre Arbeit niedergelegt, darunter Fahrerinnen und Fahrer von Schlepperfahrzeugen (Pushbacks).

Auf den Flugbetrieb insgesamt habe man die Auswirkungen des Arbeitsausstandes minimieren können, insgesamt 280 Starts und Landungen von Maschinen anderer Airlines seien am Mittwoch störungsfrei durchgeführt worden, hieß es vom Düsseldorfer Airport.