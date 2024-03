Neuer Lufthansa-Streik in dieser Woche!

Frankfurt am Main - Der nächste Verdi-Warnstreik bei der Lufthansa trifft wieder die Passagiere. Die Gewerkschaft rief am Montag das gesamte Bodenpersonal für Donnerstag und Freitag dieser Woche zu einem Ausstand auf.

Erst Ende Februar hatte Verdi das technische Personal der Lufthansa zum Warnstreik aufgerufen.

Der Streik soll in den passagiernahen Bereichen am Donnerstag um 4 Uhr beginnen und am Samstag um 7.10 Uhr enden.

Im laufenden Tarifkonflikt für rund 25.000 Bodenbeschäftigte hatte es bereits zwei Warnstreikwellen gegeben, die den Passagierverkehr jeweils für rund einen Tag lahmlegten.

In der vergangenen Woche hatte Verdi Lufthansa-Betriebsteile in der Technik und Frachtabfertigung bestreikt, um ein verbessertes Angebot des Unternehmens zu erzwingen.

Bislang ist die nächste Verhandlungsrunde für den 13. und 14. März angesetzt. Für frühere Gespräche ist Verdi nur bei einem erhöhten Angebot bereit.