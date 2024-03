09.03.2024 19:06 702 Rauch in der Kabine! Lufthansa-Flieger muss in Hamburg notlanden

Eine Lufthansa-Maschine musste am Samstag auf dem Weg von Frankfurt nach Göteburg in Hamburg notlanden. In der Kabine war es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Notlandung am Hamburger Flughafen! Am Samstagabend musste eine Lufthansa-Maschine von Frankfurt auf dem Weg nach Göteburg einen unfreiwilligen Stopp im Norden einlegen. Im vorderen Kabinenbereich der Lufthansa-Maschine war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war es auf dem Flug LH818 im vorderen Kabinenbereich zu einer Rauchentwicklung gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus und machten sich auf den Weg zum Helmut-Schmidt-Airport, wo die Maschine sicher landen konnte. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass eine defekte Kaffeemaschine für den Rauch verantwortlichen gewesen war. Bei dem Vorfall blieben alle Passagiere unverletzt. Wie es nun für sie weitergeht, ist noch unklar.

