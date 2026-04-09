Streik bei Lufthansa: Diese Flüge fallen zum Ferienende am BER aus

Berlin - Im Zuge des angekündigten Streiks bei der Lufthansa fallen am Freitag auch am Hauptstadtflughafen BER erneut Flüge aus.

Am Freitag werden einige innerdeutsche Flüge der Lufthansa am BER gestrichen. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Betroffen sind ausschließlich innerdeutsche Verbindungen von und nach Frankfurt und München, wie aus der Fluginformation auf der Seite des BER hervorgeht und wie eine Lufthansa-Sprecherin bestätigte. Gestrichen wurden bisher jeweils rund 20 Starts und Landungen.

Aufgerufen zu dem Ausstand hat die Gewerkschaft Ufo. Der Arbeitskampf der Flugbegleiter der Lufthansa ist am Freitag von 0.01 Uhr bis 22 Uhr vorgesehen, wie die Gewerkschaft mitteilte.

"Bestreikt werden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München", hieß es. Das sind die Drehkreuze der Lufthansa, zahlreichen Fluggästen drohen damit Flugausfälle.

In einer Urabstimmung hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline Ende März mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Bei der Kerngesellschaft stimmten rund 94 Prozent für Streiks, bei der Cityline knapp 99 Prozent.