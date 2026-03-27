Streiks abgewendet: Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal!

Lufthansa und Verdi haben sich auf einen neuen Tarifabschluss für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten geeinigt und einen Streik damit abgewendet.

Von Christian Ebner

Frankfurt am Main - Bei der Lufthansa sind Streiks einer weiteren Berufsgruppe abgewendet. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi einigten sich auf einen neuen Tarifabschluss für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten.

Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal geeignet. Damit ist ein Streik vom Tisch. (Symbolbild)
Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal geeignet. Damit ist ein Streik vom Tisch. (Symbolbild)  © Andreas Arnold/dpa

Danach erhalten die Mitarbeiter Gehaltssteigerungen von insgesamt rund 4,6 Prozent in zwei Stufen, wie beide Seiten mitteilten. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 26 Monate bis Ende Februar 2028.

Michael Niggemann, Vorstand Personal und Recht der Lufthansa, sagte, die lange Laufzeit garantiere Verlässlichkeit. Der Abschluss setze in Zeiten geopolitischer Krisen ein klares Zeichen.

Ähnlich äußerte sich Verdi. "Dieses Tarifergebnis schafft Sicherheit in unsicheren Zeiten", sagte Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. "Die Beschäftigten haben künftig im Durchschnitt gut 220 Euro monatlich mehr in der Tasche."

Streiks am Boden abgewendet - aber nicht in der Luft

Nach zuletzt zwei Streikwellen gibt es bei den Piloten und den Flugbegleitern zunächst keine weiteren Streikandrohungen. Ausgestanden ist der Tarifkonflikt aber noch nicht.
Nach zuletzt zwei Streikwellen gibt es bei den Piloten und den Flugbegleitern zunächst keine weiteren Streikandrohungen. Ausgestanden ist der Tarifkonflikt aber noch nicht.  © Florian Wiegand/dpa

Streiks im Lufthansa-Konzern sind mit der Einigung für das Bodenpersonal aber nicht vom Tisch. Die Piloten und die Flugbegleiter der Kernmarke Lufthansa sowie weiterer Flugbetriebe haben sich in Urabstimmungen für Arbeitskämpfe ausgesprochen. 

Konkrete Streikdrohungen gab es nach zwei Streikwellen zunächst nicht mehr. Erst vor wenigen Wochen waren wegen eines Ausstands der Piloten Hunderte Flüge ausgefallen.

Jüngst kam mit einem Gesprächsangebot der Lufthansa an die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa

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