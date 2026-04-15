Streiks legen Lufthansa lahm: Schlichtung gescheitert

Frankfurt am Main - Mit unverändert heftigen Streiks begleiten die Crews der Lufthansa das Jubiläum ihres Unternehmens. Nur wenige Stunden nach dem Vorschlag einer Schlichtung haben sich das Unternehmen und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erneut entzweit und mit gegenseitigen Vorwürfen überzogen.

Passagiere von Lufthansa und CityLine müssen in dieser Woche mit massiven Problemen rechnen: Piloten und Kabinenpersonal streiken. © Hannes P. Albert/dpa

Insbesondere konnte man sich nicht über den Umfang der zu schlichtenden Streitfragen einigen. Die bis einschließlich Freitag geplanten Streiks werden damit fortgesetzt, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Zu einer am Mittwoch in Frankfurt geplanten Feierstunde zum 100. Jahrestag des Erstflugs haben die Vereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft Ufo zu Protesten am Veranstaltungsort aufgerufen. In das neue Besucherzentrum "Hangar One" sind Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und Verkehrsminister Patrick Schnieder (57, beide CDU) geladen.

Am Mittwoch fielen zudem wegen eines erneuten Streiks der rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und ihrer Regionaltochter CityLine wieder Hunderte Flüge an deutschen Flughäfen aus.

Allein am Drehkreuz Frankfurt wurden laut Flughafenbetreiber Fraport mehr als 580 Starts und Landungen abgesagt. Auch in München fehlten rund 380 Flugbewegungen im Plan. Ufo will mit den Streiks bis einschließlich Donnerstag bessere Arbeitsbedingungen im Manteltarif erreichen.