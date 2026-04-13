Flugbegleiter-Streik bei Lufthansa: An diesen zwei Tagen soll es zum Ausstand kommen

Frankfurt am Main - Passagiere der Lufthansa müssen sich auf weitere Streiktage einrichten: Die Flugbegleiter wollen zwei Tage in Folge die Arbeit niederlegen.

Erst am zurückliegenden Donnerstag hatte ein Streik des Kabinenpersonals dazu geführt, dass zahlreiche Lufthansa-Maschinen am Boden blieben. © Sven Hoppe/dpa

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Lufthansa Cityline für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.

Damit eskalieren die Streiks des fliegenden Personals: Bereits am Montag hatte ein erneuter Pilotenstreik wieder für hunderte Flugausfälle gesorgt.

Der Ausstand der Piloten soll am Dienstag fortgesetzt werden.

Diese Arbeitsniederlegung trifft neben der Lufthansa Kerngesellschaft auch Lufthansa Cargo und ebenfalls die Regionaltochter Lufthansa Cityline.