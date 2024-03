Super-GAU für Reisende: Flughafen gleicht Geisterstadt

Frankfurt am Main - Am Frankfurter Flughafen haben sich am Donnerstagmorgen mehrere Hundert Streikende auf einem Parkplatz zu einer Kundgebung versammelt.

"Auch unsere Löhne sollen abheben", stand auf einem an der Bühne angebrachten Plakat. "Wir sind es wert", hieß es auf einem Banner am Gebäude schräg gegenüber. Nach der Kundgebung war eine Demonstration zum Lufthansa-Gebäude geplant, wo die Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens stattfand.

Etliche Passagiere strandeten am Frankfurter Flughafen. Ob es für sie am Donnerstag noch in einen Flieger ging, war fraglich. © Mike Seeboth

Bereits in der Nacht hatte der Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Da auch die Luftsicherheitskontrolleure in den Ausstand gingen, werden am Donnerstag am Frankfurter Flughafen keine Passagiere zusteigen können.

Die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport hatten Passagieren abgesagter Flüge dringend davon abgeraten, zum Flughafen kommen. Die Bodenbeschäftigten der Lufthansa wollen ihren Warnstreik bis Samstagmorgen fortsetzen.

Bereits am Mittwochabend waren die technischen Abteilungen der Lufthansa in die inzwischen fünfte Warnstreikwelle gegangen, die am Morgen auf die passagiernahen Bereiche im Terminal ausgeweitet wurde.

Verdi will auf diese Weise höhere Zugeständnisse des Managements in den laufenden Tarifverhandlungen für etwa 25.000 Beschäftigte des Bodenpersonals erzwingen. Auch bei den Verhandlungen mit den privaten Luftsicherheitsunternehmen geht es um etwa 25.000 Beschäftigte.

Die nächsten Tarifverhandlungen sind für den 13. und 14. März angesetzt.