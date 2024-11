Verbindung gekappt! Lufthansa streicht Flüge aus Leipzig in deutsche Metropole

Die Lufthansa wird schon bald München nicht mehr anfliegen. © Christian Modla/dpa

"Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen seit der Pandemie und der gleichzeitig massiven staatlichen Verteuerung des Fliegens in und ab Deutschland, zuletzt mit der spürbaren Erhöhung der Luftverkehrsteuer, ist die Wirtschaftlichkeit einzelner Strecken nicht mehr gegeben", teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit.



Man sehe sich gezwungen, die Umsteigeverkehre aus der Region Leipzig/Halle am Drehkreuz in Frankfurt am Main zu konzentrieren, so die Sprecherin. Auf dieser Strecke soll das Angebot den Angaben nach verbessert werden.

Bis zu fünf Flüge täglich soll es dann geben, aktuell sind es bis zu vier. München fliegt die Lufthansa bisher zweimal täglich an.